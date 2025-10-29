МВД рассказало, как защитить личные данные перед продажей телефона МВД опубликовало руководство по подготовке смартфона к продаже

Перед продажей или передачей смартфона пользователям необходимо удалить все учетные записи и данные, сделать сброс к заводским настройкам и отключить функции защиты, рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Это позволит предотвратить доступ к личной информации новым владельцам устройства.

Смартфоны хранят много личных данных — перед продажей или передачей их нужно надежно удалить. Подготовили для вас инструкцию по «предпродажной» подготовке Android и iOS, — говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, современные Android-устройства по умолчанию шифруют данные, однако на старых моделях эту функцию следует включить вручную. После удаления аккаунтов и сброса настроек рекомендуется заполнить память телефона временными файлами и повторить сброс — это исключит возможность восстановления информации.

В МВД также напомнили, что владельцам iPhone нужно отключить функцию «Найти iPhone» и выйти из iCloud, чтобы устройство можно было активировать новым пользователям. После сброса данных важно убедиться, что экран приветствия отображает окно активации. Сим-карту и SD-карту нужно извлечь или уничтожить.

Ранее УБК МВД России рассказало, что мошенники стали активно использовать телефонные номера с кодами Ирана (+98), Грузии (+995) и Словакии (+421) после усиления мер против SIM-боксов в РФ. Эти коды визуально напоминают российские, что может путать граждан.