10 ноября 2025 в 09:06

Одно решение ЕС может превратить собственных граждан в ИИ-подопытных

ЕС планирует ослабить правила защиты данных ради ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЕС рассматривает возможность смягчить Общий регламент по защите данных (GDPR), пишет Politico. Цель инициативы — ускорить развитие технологий искусственного интеллекта. Представить обновленный документ Еврокомиссия намерена 19 ноября.

Согласно законопроекту, компаниям, работающим с ИИ, могут разрешить использовать чувствительные категории данных. В список входят сведения о политических и религиозных взглядах, этническом происхождении и здоровье пользователей. Это позволит улучшить обучение моделей и расширить их возможности.

Еврокомиссия также предложила пересмотреть понятие «персональные данные», поскольку псевдонимизированная информация не всегда подпадает под действующие нормы GDPR. Планируется упростить правила для использования cookie-файлов, что даст сайтам больше свободы в сборе данных. По данным источников, против реформы выступили Эстония, Франция, Австрия и Словения, а Германия поддержала изменения.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram в странах Евросоюза столкнулись с уведомлением «Конец свободного интернета». При нажатии на сообщение «Интернет становится инструментом контроля» происходит переход в канал основателя мессенджера Павла Дурова, где он рассуждает о растущей цензуре в Сети.

личные данные
искусственный интеллект
Евросоюз
технологии
