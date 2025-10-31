Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»

Пророссийские хакерские группировки Killnet и Beregini провели масштабную кибероперацию и получили личные данные главнокомандующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (Мадьяра), сообщает РИА Новости. Целью атаки стали шесть крупнейших страховых фирм страны. В результате операции хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов, касающихся как физических, так и юридических лиц.

Представитель Killnet сообщил, что в добытой базе оказались личные сведения, включая паспортные данные и адрес регистрации. Согласно им, Бровди, который по происхождению является венгром, был назначен украинским президентом Владимиром Зеленским командующим Силами беспилотных систем страны. До этого он командовал бригадой «Птицы Мадьяра». В августе власти Венгрии запретили ему въезд в страну и Шенгенскую зону, считая его ответственным за атаки на нефтепровод «Дружба».

Ранее группа Killnet сообщила, что занимается выявлением и нейтрализацией угроз, а также добычей информации для защиты россиян в зоне специальной военной операции. Один из участников организации в беседе с журналистами подчеркнул, что внутренние правила группы категорически запрещают любую деятельность на территории России.