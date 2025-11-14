Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 15:41

В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы

В Госдуму внесли проект о штрафах до 700 тыс. рублей за иностранную авторизацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Госдуму внесен законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов при авторизации пользователей — проект размещен в думской электронной базе. Документ подготовила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за авторизацию пользователей через иностранные электронные почтовые сервисы и другие зарубежные инструменты. Сейчас действующее законодательство требует авторизацию через российские системы: номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или иные информационные ресурсы, владельцами которых являются граждане или юрлица РФ. За нарушение предлагаются штрафы: от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. — для должностных лиц и от 500 до 700 тыс. — для юрлиц.

Дополнительно вводится ответственность за некорректное применение рекомендательных технологий на интернет-ресурсах. Владельцев сайтов могут штрафовать за сбор пользовательских предпочтений, нарушающий права граждан и организаций, за отсутствие раскрытия правил применения таких технологий, за неразмещение контактного адреса электронной почты и иных обязательных сведений.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий цифровую валюту к имуществу для возможности ее конфискации в доход государства. Как пояснил депутат Никита Чаплин, это позволит правоохранительным органам эффективнее бороться с преступностью, лишая злоумышленников возможности легализовать незаконные доходы через криптовалюты и возвращая средства пострадавшим.

