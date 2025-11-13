В Госдуме объяснили цель закона о конфискации цифровой валюты Депутат Чаплин: конфискация цифровой валюты ударит по преступности

Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации цифровой валюты для эффективной борьбы с преступниками, переводящими в криптовалюту незаконно полученные средства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, законодательная инициатива направлена на решение системной проблемы уклонения от конфискации.

Данный законопроект решает эту проблему, давая правоохранительным органам четкий и эффективный инструмент для изъятия таких активов. Это вопрос не только справедливого наказания, но и возврата пострадавшим их средств, а также пополнения государственного бюджета, — отметил Чаплин.

Депутат отметил, что одобренный документ также позволит нанести удар по организованной преступности и коррупции.

Мы обязаны идти в ногу со временем и лишать преступников любых возможностей пользоваться плодами своих деяний, независимо от того, в какой форме — традиционной или цифровой — эти плоды существуют, — заключил Толмачев.

Законопроект вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые позволят приравнять цифровую валюту к иным формам имущества и применять к ней существующие меры принудительного изъятия в доход государства. Инициатива закрывает правовой пробел, ранее позволявший преступникам выводить и легализовывать незаконные доходы через цифровые активы.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УК РФ, предусматривающих значительное увеличение штрафов за ряд экономических преступлений. Инициатива направлена на ужесточение наказаний за финансовые нарушения в предпринимательской сфере.