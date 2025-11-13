Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:47

В Госдуме объяснили цель закона о конфискации цифровой валюты

Депутат Чаплин: конфискация цифровой валюты ударит по преступности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации цифровой валюты для эффективной борьбы с преступниками, переводящими в криптовалюту незаконно полученные средства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, законодательная инициатива направлена на решение системной проблемы уклонения от конфискации.

Данный законопроект решает эту проблему, давая правоохранительным органам четкий и эффективный инструмент для изъятия таких активов. Это вопрос не только справедливого наказания, но и возврата пострадавшим их средств, а также пополнения государственного бюджета, — отметил Чаплин.

Депутат отметил, что одобренный документ также позволит нанести удар по организованной преступности и коррупции.

Мы обязаны идти в ногу со временем и лишать преступников любых возможностей пользоваться плодами своих деяний, независимо от того, в какой форме — традиционной или цифровой — эти плоды существуют, — заключил Толмачев.

Законопроект вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые позволят приравнять цифровую валюту к иным формам имущества и применять к ней существующие меры принудительного изъятия в доход государства. Инициатива закрывает правовой пробел, ранее позволявший преступникам выводить и легализовывать незаконные доходы через цифровые активы.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УК РФ, предусматривающих значительное увеличение штрафов за ряд экономических преступлений. Инициатива направлена на ужесточение наказаний за финансовые нарушения в предпринимательской сфере.

Госдума
криптовалюта
преступность
наказания
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно закрыли один аэропорт
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за слов о казахах
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.