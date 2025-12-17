Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:53

Жителям одного островного государства начали раздавать криптовалюту

Каждый житель Маршалловых островов будет получать ежеквартально $200

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Маршалловых островах впервые в мире введена национальная программа универсального базового дохода, предлагающая выплаты в криптовалюте, пишет The Guardian. В рамках инициативы каждому жителю будут перечислять примерно $200 (16 тыс. рублей) раз в три месяца.

Первые платежи были произведены в конце ноября, и получатели могут выбрать способ получения денег: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек, — говорится в публикации.

По словам министра финансов Дэвида Пола, сумма хоть и небольшая, но в то же время базовый доход придает уверенности жителям. Он также считает, что выплаты помогут замедлить отток граждан. Всего в стране проживает порядка 40 тыс. человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что все семьи с ребенком должны получать пособие. По ее словам, сейчас размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в том или ином регионе. Останина выступает за то, чтобы утвердить сумму в два прожиточных минимума или хотя бы полтора.

пособия
выплаты
деньги
криптовалюта
