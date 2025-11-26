День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 08:15

В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян

Депутат Останина предложила выплачивать пособия абсолютно всем семьям с ребенком

Нина Останина Нина Останина Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Единственным критерием для получения пособий за ребенка в России должно быть его наличие в семье, заявила NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, сумма этой выплаты должна составлять минимум полтора прожиточных минимума.

С 2023 года единое пособие получают семьи с детьми, но при этом критерий для того, чтобы семья получила эту выплату, составляет один прожиточный минимум. Я настаивала и продолжаю настаивать, что единственным условием для получения пособия должно быть наличие ребенка. Сейчас размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в том или ином регионе. Мы предлагали утвердить сумму в два прожиточных минимума или хотя бы полтора. Тогда большее число семей смогут получать единое пособие, — заявила Останина.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о подготовке инициативы, согласно которой предлагается отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. По его словам, молодым матерям нельзя оказываться в долговой яме.

Госдума
пособия
дети
россияне
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники заставляют жертв самим звонить им
Мизулина призвала проверить маркетплейсы из-за продажи запрещенных товаров
Зеленскому дали девять лет «строгача» за огромную взятку и лишили звания
«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому
Фон дер Ляйен назвала основную тему переговоров с Рубио
В Чебоксарах беспилотники ударили по мирным жителям
Пользователи WhatsApp в России снова столкнулись с масштабным сбоем
В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян
Жители Запорожской области распродают квартиры по цене смартфона
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Во Владивостоке школьник выстрелил из газового пистолета во время урока
Назван простейший способ сделать секс лучше
Собственникам квартир напомнили о новых требованиях и ограничениях
В России предложили ввести алименты для бывших жен, посвятивших себя семье
Точечные удары в ЛНР, провал украинской ПВО: новости СВО к утру 26 ноября
В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты
Какао рухнуло в цене на бирже: когда подешевеют шоколад и конфеты на полках
В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА
«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов
Дмитриев одним словом ответил на слухи об утечке его разговора с Уиткоффом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.