В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян

Единственным критерием для получения пособий за ребенка в России должно быть его наличие в семье, заявила NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, сумма этой выплаты должна составлять минимум полтора прожиточных минимума.

С 2023 года единое пособие получают семьи с детьми, но при этом критерий для того, чтобы семья получила эту выплату, составляет один прожиточный минимум. Я настаивала и продолжаю настаивать, что единственным условием для получения пособия должно быть наличие ребенка. Сейчас размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в том или ином регионе. Мы предлагали утвердить сумму в два прожиточных минимума или хотя бы полтора. Тогда большее число семей смогут получать единое пособие, — заявила Останина.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о подготовке инициативы, согласно которой предлагается отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. По его словам, молодым матерям нельзя оказываться в долговой яме.