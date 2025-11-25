Женщинам в декрете начнут прощать долги по кредитам ЛДПР подготовила законопроект об отмене штрафов по кредитам для женщин в декрете

Депутаты от ЛДПР подготовили инициативу, согласно которой предлагается отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. На заседании политсилы в Госдуме, которое транслировали на сайте нижней палаты парламента, он объяснил, что молодым матерям нельзя оказываться в долговой яме.

Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период такого отпуска, — подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что мера будет распространяться на многодетные семьи, а также на тех, кто родил первенца. Инициатива призвана избежать штрафов в отношении таких матерей.

