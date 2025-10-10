Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 20:42

Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»

Пользователи Telegram из ЕС заметили уведомления о «конце свободного интернета»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователи Telegram в странах Евросоюза столкнулись с уведомлением «Конец свободного интернета», следует из Telegram-канала «Код Дурова». При нажатии на сообщение «Интернет становится инструментом контроля» происходит переход в канал основателя мессенджера Павла Дурова, где он рассуждает о растущей цензуре в Сети.

Отмечается, что сообщения получили владельцы SIM-карт в Италии, Венгрии, Польше, Чехии и Франции. В подтверждение своей позиции предприниматель привел примеры «антиутопических мер», вводимых в разных странах: цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверка возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в ЕС.

Ранее Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Ранее основатель Telegram заявлял, что развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.

Павел Дуров
Telegram
уведомления
Евросоюз
