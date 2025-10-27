Россиян предупредили, какими номерами пользуются телефонные мошенники

Мошенники стали использовать телефонные номера из Ирана, Словакии и Грузии, сообщили в пресс-службе УБК МВД России. Отмечается, что злоумышленники подбирают коды стран, визуально напоминающие российские.

После усиления мер по пресечению работы SIM-боксов на территории РФ мошенники перешли на активное использование номеров из других стран — в частности, с кодами +98 (Иран), +995 (Грузия) и +421 (Словакия). Эти коды стран могут вводить в заблуждение, так как внешне напоминают номера российских операторов связи, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники создают поддельные объявления с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Жертвам предлагается подтвердить номер телефона на этих сайтах, чтобы предотвратить доступ посторонних к чату. Однако такие действия приводят к тому, что мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей.

До этого сообщалось, что киберпреступники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархивы вирусы, позволяющие получить удаленный доступ к онлайн-банку. Для рассылки они используют взломанные аккаунты знакомых и присылают потенциальной жертве ссылку на видео. После ее открытия на мобильном устанавливается программа удаленного доступа.