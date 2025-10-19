Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:45

В МВД раскрыли схему мошенников по краже аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники крадут аккаунты в Telegram через поддельные объявления

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мошенники начали красть аккаунты в Telegram с помощью поддельных объявлений, сообщили в МВД России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, QR-коды с листовок ведут на фишинговый портал, где от жертвы требуется якобы подтвердить номер телефона.

Код с листовки ведет на фишинговый сайт. Мошенники создают поддельный сайт, внешне похожий на сайт Telegram. Там они просят подтвердить номер телефона для того, чтобы якобы в чат не вступали посторонние люди. Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что мошенники, имея доступ к аккаунту, начинают искать в личных сообщениях пароли от соцсетей и онлайн-банков, а также интимные снимки или фото документов. Все эти данные будут использованы в дальнейшем в преступных целях, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархивы вирусы, позволяющие получить удаленный доступ к онлайн-банку. Для рассылки они используют взломанные аккаунты знакомых и присылают потенциальной жертве ссылку на видео. После ее открытия на мобильном устанавливается программа удаленного доступа.

