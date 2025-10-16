Мошенники разработали новые схемы доступа к банкам жертв

Мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархив вирусы, позволяющие получить удаленный доступ к онлайн-банку, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Для этого они используют взломанные аккаунты.

Злоумышленники пересылают потенциальной жертве ссылку на видео. После ее открытия на мобильнике пользователя устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку. У аферистов появляется возможность вывести чужие деньги на свой электронный кошелек. Позже выясняется, что аккаунт знакомого, с которого прислали видео, был взломан.

Помимо этого, аферисты рассылают замаскированные по видеоархивы вирусы. Вредоносные программы также помогают им получить доступ к мобильному устройству.

В ФСБ между тем заявили, что телефонные мошенники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступлений — поджогам социальной инфраструктуры, автомобилей и так далее. В частности, речь идет о терроризме, заметили в управлении.