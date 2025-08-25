Нефтетерминал в Петербурге впервые принял груз с моря

АО «Петербургский нефтяной терминал» впервые осуществило операцию по приемке и отгрузке продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел из морского танкера в железнодорожные цистерны, сообщила пресс-служба акционерного общества. Теперь терминал может работать и в обратном направлении, принимая импортные наливные грузы и обеспечивая их доставку во внутренние российские регионы. Также речь идет и о странах СНГ.

Первая реверсная операция — то есть прием груза с моря для дальнейшей железнодорожной отправки — знаменует новую эпоху в жизни терминала. До этого все операции были направлены исключительно на экспорт: погрузка наливных грузов с железной дороги, автотранспорта и речных судов в морские танкеры, — сказано в сообщении.

