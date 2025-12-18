Таможенники пресекли «ядовитый» канал контрабанды из Восточной Азии

Таможенники пресекли канал контрабанды прегабалина из Восточной Азии, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. По предварительным данным, из незаконного оборота изъято 150 кг запрещенного вещества, стоимость которого на «черном» рынке превышает 45 млн рублей.

Установлено, что нелегальный груз в Санкт-Петербург был доставлен тремя партиями по 50 кг через страны СНГ под видом товаров народного потребления, включая одежду и бытовую технику. Прибывший в таре порошок хранили на арендованных складах в городе, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили о задержании получателя товара и организатора преступной схемы. При обыске у него дома были обнаружены капсулы для фасовки прегабалина, которые предназначались для распространения по России с помощью закладок. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее таможенники задержали в аэропорту Шереметьево иностранца с коллекционными монетами на 700 тыс. рублей. Мужчина летел из Гуанчжоу в Санкт-Петербург, у него была пересадка в Москве. В ходе проверки таможенники обнаружили 140 серебряных монет с изображением панды. Возбуждено дело об административном правонарушении.