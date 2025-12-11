Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:12

Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла

Кабмин РФ отказался от предложения об ограничении оборота пальмового масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство РФ ответило отказом на октябрьское постановление Госдумы, требовавшее рассмотреть меры по ограничению оборота пальмового масла, сообщает газета «Ведомости». Согласно постановлению, федеральное законодательство уже обеспечивает поступление на рынок продукции с этим жиром, которая является безопасной как для взрослых, так и для детей.

В обоснование своей позиции Кабмин привел данные международных организаций. В частности, речь идет об обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года и отчете Европейского общества детской гастроэнтерологии от 2019 года. Согласно этим документам, нет доказательств, подтверждающих, что пальмовое масло вреднее для детского организма, чем прочие пищевые жиры.

Депутаты предложили ввести акцизы и повысить ввозные пошлины на использование суррогатов, однако правительство сочло их нецелесообразными на данном этапе. Чиновники указали на то, что такие шаги требуют глубокого дополнительного анализа, а повышение пошлин — длительного согласования с Евразийской экономической комиссией. В качестве альтернативной меры для ограничения использования суррогатов в молочной отрасли Кабмин предложил с 2026 года повысить ставку НДС до 22% для всех молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

Ранее стало известно, что россияне чаще стали покупать безлактозное молоко. Эксперты объясняют популярность безлактозных продуктов модой на здоровый образ жизни и ростом числа людей с непереносимостью лактозы, хотя эта ниша по-прежнему занимает незначительную долю рынка.

масло
пальмовое масло
правительство
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на рынке в Петербурге был потушен
Алексей Учитель вывел в свет внебрачную дочь от своей бывшей студентки
В Росавиации сделали важное заявление об аэропортах московского авиаузла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря
Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область
Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла
Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета
Юрист объяснила, как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя
Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря
Шойгу почтил советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США
Появились неприятные для Макаревича детали его связанного с вином бизнеса
Число задержанных рейсов в Шереметьево увеличилось
Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику»
В Госдуме призвали запретить прогулки на лошадях в центре городов
В Трудовом кодексе появится основание для увольнения мигранта
«Институты загнивают»: Такер Карлсон дал оценку американской политике
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
БПЛА не смог долететь до Москвы
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.