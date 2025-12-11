Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла

Правительство РФ ответило отказом на октябрьское постановление Госдумы, требовавшее рассмотреть меры по ограничению оборота пальмового масла, сообщает газета «Ведомости». Согласно постановлению, федеральное законодательство уже обеспечивает поступление на рынок продукции с этим жиром, которая является безопасной как для взрослых, так и для детей.

В обоснование своей позиции Кабмин привел данные международных организаций. В частности, речь идет об обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года и отчете Европейского общества детской гастроэнтерологии от 2019 года. Согласно этим документам, нет доказательств, подтверждающих, что пальмовое масло вреднее для детского организма, чем прочие пищевые жиры.

Депутаты предложили ввести акцизы и повысить ввозные пошлины на использование суррогатов, однако правительство сочло их нецелесообразными на данном этапе. Чиновники указали на то, что такие шаги требуют глубокого дополнительного анализа, а повышение пошлин — длительного согласования с Евразийской экономической комиссией. В качестве альтернативной меры для ограничения использования суррогатов в молочной отрасли Кабмин предложил с 2026 года повысить ставку НДС до 22% для всех молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

Ранее стало известно, что россияне чаще стали покупать безлактозное молоко. Эксперты объясняют популярность безлактозных продуктов модой на здоровый образ жизни и ростом числа людей с непереносимостью лактозы, хотя эта ниша по-прежнему занимает незначительную долю рынка.