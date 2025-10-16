Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:23

В Госдуме обратились к Мишустину по вопросу пальмового масла в России

Депутат Толмачев: ГД просит Мишустина ограничить пальмовое масло в продуктах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Государственная дума РФ обратилась к правительству с инициативой ограничить использование пальмового масла в пищевой продукции, особенно предназначенной для детей, заявил депутат Александр Толмачев в комментарии NEWS.ru. Он отметил, что недобросовестные производители часто заменяют им молочное сырье, что может негативно отразиться на здоровье потребителей.

Приняли обращение Госдумы к председателю правительства Михаилу Мишустину. <…> Обращаемся к правительству на тему запрета продуктов с пальмовым маслом в детских садах и школах, оздоровительных лагерях, а также насчет ограничения его использования в пищевой промышленности, ужесточения контроля ввоза, маркировки товаров, введения акцизов, — сказал парламентарий.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости полного запрета применения пальмового масла во всей продукции для детей. Выступая на пленарном заседании, спикер также предложил ввести ограничения на содержание данного компонента в других пищевых товарах.

