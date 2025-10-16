В Госдуме потребовали запретить пальмовое масло во всех детских продуктах Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах

Использование пальмового масла во всех детских продуктах следует запретить, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Что касается остальных продуктов, в них содержание данного ингредиента должно быть ограничено.

Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а по остальным — ограничивать и выносить это все на обсуждение, чтобы это было открыто, прозрачно и понятно для всех, — убежден Володин.

Он признал, что достоверно определить, какого качества в Россию завозится пальмовое масло, невозможно. По словам Володина, «линейка огромная». При этом вредную продукцию категорически нельзя завозить в страну, подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее Володин выразил мнение, что Нобелевская премия мира используется для финансирования политических марионеток и поддержки оппозиционных движений. По его словам, денежные средства премии было бы целесообразнее направлять на медицинскую помощь детям и сохранение природных ресурсов.