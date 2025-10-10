Володин рассказал, на что нужно потратить Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира используется для финансирования политических марионеток и поддержки оппозиционных движений, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем MAX-канале. По его мнению, денежные средства премии было бы целесообразнее направлять на медицинскую помощь детям и сохранение природных ресурсов.

Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток, — сказал Володин.

Ранее Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что президент США Дональд Трамп не был избран лауреатом премии мира 2025 года. Награда присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за ее достижения в области «защиты демократических прав граждан».

Кроме того, президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Душанбе заявил об отсутствии у него полномочий определять лауреатов Нобелевской премии мира. Данный комментарий прозвучал в ответ на вопрос о присуждении награды венесуэльскому политическому деятелю вместо американского лидера Дональда Трампа.