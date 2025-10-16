Пальмовое масло хотят обложить новым налогом

Госдума РФ предложила правительству рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло. Соответствующая инициатива содержится в принятом депутатами проекте обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Помимо введения акцизного сбора, парламентарии также предложили кабмину проработать возможность повышения ставки таможенной пошлины на этот продукт. Целью предлагаемых мер является ограничение использования пальмового масла в пищевой промышленности.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал полностью запретить использование пальмового масла во всех детских продуктах питания. Спикер также предложил ввести ограничения на содержание этого ингредиента в остальных пищевых продуктах, подчеркнув необходимость прозрачного обсуждения соответствующих инициатив.

До этого стало известно, что в Госдуме предложили перенести часть новогодних каникул на майские праздники, чтобы стимулировать более активный отдых населения. По словам авторов инициативы, вместо полезных занятий зимой россияне часто проводят время за «стратегическим поеданием оливье».