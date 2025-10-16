В Госдуме предложили изменить сроки праздничных каникул

Часть новогодних каникул следует перенести на майские праздники, считает депутат Госдумы Владимир Плякин. По его словам, переданным LIFE.ru, вместо активного отдыха зимой чаще всего получается «марафон оливье».

Польза для фигуры и духа несопоставима: с одной стороны — полезное катание на велосипеде, с другой — стратегическое поедание яиц с майонезом. Как по-вашему, что лучше? Если же говорить совсем начистоту, то праздников у нас, пожалуй, даже многовато. Немного бы их подсократить для всеобщего блага и экономической гармонии, — задал он риторический вопрос.

По словам депутата, мало кто действительно проводит новогодние праздники активно. Как считает парламентарий, россияне выбирают «спасать» приготовленную на праздник еду вместо прогулок на свежем воздухе.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.