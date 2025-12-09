Стало известно, сколько россиян намерены продлить новогодние каникулы Около 9% россиян решили продлить новогодние каникулы в 2026 году

Около 9% россиян намерены продлить новогодние каникулы в 2026 году, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob. При этом 7% респондентов хотят взять отпуск в конце 2025-го, а 2% — сразу после 11 января.

При этом каждый шестой россиянин (16%) еще не принял решение по продлению каникул. В опросе отмечается, что среди респондентов отпуск чаще всего готовы брать мужчины и молодежь до 35 лет. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. трудоустроенных россиян старше 18 лет.

