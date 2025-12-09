ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:38

Стало известно, сколько россиян намерены продлить новогодние каникулы

Около 9% россиян решили продлить новогодние каникулы в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около 9% россиян намерены продлить новогодние каникулы в 2026 году, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob. При этом 7% респондентов хотят взять отпуск в конце 2025-го, а 2% — сразу после 11 января.

При этом каждый шестой россиянин (16%) еще не принял решение по продлению каникул. В опросе отмечается, что среди респондентов отпуск чаще всего готовы брать мужчины и молодежь до 35 лет. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. трудоустроенных россиян старше 18 лет.

Ранее генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что духовно-нравственные ориентиры, определенные указом президента России Владимира Путина, в последние годы стали приоритетными ценностями для большинства граждан. По данным опросов, абсолютное большинство из 17 обозначенных ценностей принимается гражданами вне зависимости от возраста и убеждений.

До этого ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян (66%) считают способность к самопожертвованию ради высоких идеалов чертой исключительно русского человека. Среди других характерных национальных черт участники опроса выделили умеренность в потребностях (56%) и ориентацию на сильного лидера (65%).

Россия
россияне
Новый год
каникулы
