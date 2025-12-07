ВЦИОМ рассказал, как изменилась система приоритетов россиян ВЦИОМ: традиционные ценности из указа Путина стали приоритетом для россиян

Духовно-нравственные ориентиры, определенные указом президента России Владимира Путина, в последние годы стали приоритетными ценностями для большинства граждан, сообщил ТАСС генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. По данным опросов, абсолютное большинство из 17 обозначенных ценностей принимается гражданами вне зависимости от возраста и убеждений.

С системой ценностей последние несколько лет мы фиксируем значительные изменения, и эти изменения идут в сторону утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей, — рассказал он.

Федоров отметил, что абсолютной ценностью россияне все чаще считают семью. Эти изменения социологи фиксируют на протяжении нескольких лет, и они отражают утверждение в обществе базовых принципов, закрепленных в указе № 809 президента РФ.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года заработает новый закон, ужесточающий контроль за контентом в интернете. Он обяжет онлайн-кинотеатры и крупные площадки оперативно удалять фильмы, признанные дискредитирующими традиционные ценности. За исполнением нормы проследит Роскомнадзор.