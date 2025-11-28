В России защитят законом традиционные ценности в фильмах РИАН: фильмы против традиционных ценностей запретят к показу в РФ к 2026 году

В России с 1 марта 2026 года заработает новый закон, ужесточающий контроль за контентом в интернете, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Он обяжет онлайн-кинотеатры и крупные площадки оперативно удалять фильмы, признанные дискредитирующими традиционные ценности. За исполнением нормы проследит Роскомнадзор.

Вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение <…> произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — указала Казакова.

Если Минкультуры откажет в прокатном удостоверении или отзовет его, Роскомнадзор направит владельцам платформ требование прекратить показ картины. Выполнить его необходимо будет в течение 24 часов. Эти же нормы распространяются на владельцев сайтов и страниц в соцсетях с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Великобритании хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за недовольства политикой собственного правительства. Основной причиной является несогласие с чрезмерным воукизмом — повышенным вниманием к вопросам социального равенства, расовой и половой идентичности.