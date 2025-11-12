Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:23

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают свою уникальность

ВЦИОМ: в самопожертвование россиян верят 66% респондентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян – 66% – уверены, что только русский человек способен на самопожертвование ради высоких целей, выяснили специалисты ВЦИОМ по результатам опроса. Среди других особенностей национального характера россияне выделяют: умеренность в желаниях (56%), дух коллективизма и ориентация на сильного лидера (по 65%).

Кроме того, 67% россиян убеждены, что 75 лет советской власти сделали их непохожими на жителей Запада, и эти различия сохраняются. Наиболее часто о национальной самобытности заявляют россияне старше 60 лет — 80% из них считают, что советская эпоха отделила русский народ от европейцев. С этим согласны 71% респондентов 45–59 лет и 60% опрошенных в возрасте 35–44 года.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов.

До этого по результатам ВЦИОМ стало известно, что SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в третий раз занял лидирующую позицию среди певцов российской эстрады, а Полина Гагарина в четвертый раз подтвердила свое звание лучшей певицы. На втором месте Олег Газманов с результатом 16% и Валерия – 11%.

