ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают свою уникальность

Большинство россиян – 66% – уверены, что только русский человек способен на самопожертвование ради высоких целей, выяснили специалисты ВЦИОМ по результатам опроса. Среди других особенностей национального характера россияне выделяют: умеренность в желаниях (56%), дух коллективизма и ориентация на сильного лидера (по 65%).

Кроме того, 67% россиян убеждены, что 75 лет советской власти сделали их непохожими на жителей Запада, и эти различия сохраняются. Наиболее часто о национальной самобытности заявляют россияне старше 60 лет — 80% из них считают, что советская эпоха отделила русский народ от европейцев. С этим согласны 71% респондентов 45–59 лет и 60% опрошенных в возрасте 35–44 года.

