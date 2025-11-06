Стало известно, как москвичи относятся в новогоднему городскому декору ВЦИОМ: москвичи воспринимают новогодний декор города как часть бренда

Большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда, сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов.

Также 75% респондентов отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе. По их мнению, это одновременно поднимает настроение горожанам и способствует развитию экономики.

Согласно опросу, 90% москвичей посещали праздничные локации. Также 96% опрошенных отметили, что довольны дизайном праздничных украшений.

Ранее сообщалось, что в связи с жалобами жителей власти Курска решили снизить расходы на подготовку города к Новому году. Изначально планировалось потратить 12 млн рублей на новогодние декорации.