Стало известно, как москвичи относятся в новогоднему городскому декору

Большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда, сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов.
Также 75% респондентов отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе. По их мнению, это одновременно поднимает настроение горожанам и способствует развитию экономики.
Согласно опросу, 90% москвичей посещали праздничные локации. Также 96% опрошенных отметили, что довольны дизайном праздничных украшений.
Ранее сообщалось, что в связи с жалобами жителей власти Курска решили снизить расходы на подготовку города к Новому году. Изначально планировалось потратить 12 млн рублей на новогодние декорации.