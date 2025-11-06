Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:30

Стало известно, как москвичи относятся в новогоднему городскому декору

ВЦИОМ: москвичи воспринимают новогодний декор города как часть бренда

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда, сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов.

Также 75% респондентов отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе. По их мнению, это одновременно поднимает настроение горожанам и способствует развитию экономики.

Согласно опросу, 90% москвичей посещали праздничные локации. Также 96% опрошенных отметили, что довольны дизайном праздничных украшений.

Ранее сообщалось, что в связи с жалобами жителей власти Курска решили снизить расходы на подготовку города к Новому году. Изначально планировалось потратить 12 млн рублей на новогодние декорации.

украшения
Москва
Новый год
опросы
