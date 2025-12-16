Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря

Над регионами России за прошедшие сутки сбили 112 беспилотников ВСУ. В Запорожье погиб мужчина, в ДНР три человека получили ранения. В Краснодарском крае силовики предотвратили поджоги поездов на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 100 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

В ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 беспилотника ВСУ над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Москва.

Больше всего воздушных целей — 64 — сбили над Брянской областью, девять — над Калужской, пять — над Смоленской. Два БПЛА были уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву. Еще два беспилотника ликвидировали над Крымом и один — над Тверской областью.

Кроме того, накануне в течение дня ВСУ попытались атаковать дронами три российских региона, отметили в Минобороны. По данным ведомства, 26 БПЛА уничтожили над Брянской областью. Кроме того, два беспилотника были ликвидированы над Владимирской, еще один — над Калужской.

Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что один дрон сбили в Киришском районе.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил Дрозденко.

Минобороны РФ не комментировало данные об атаке БПЛА ВСУ на Ленинградскую область.

ПВО РФ Фото: МО РФ

В ДНР три человека получили ранения в результате налета украинских дронов

Женщина 1943 года рождения пострадала при атаке ВСУ на Киевский район Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что было повреждено остекление многоквартирных домов.

Кроме того, два мирных жителя ДНР получили ранения в Докучаевске и Красноармейске в результате обстрелов противника, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, речь идет о женщине 1984 года рождения и молодом человеке. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, сказал Пушилин.

«Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил он.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах ВСУ по ДНР.

Белгородскую область атаковали 45 украинских беспилотников

За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 45 беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что ВСУ один раз обстреляли Грайворонский округ, выпустив три боеприпаса. Под огнем также оказалось село Колотиловка, отметил глава региона.

«В селе Новостроевка-Первая при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Он продолжает лечение в городской больнице № 2 г. Белгорода. В селе Глотово в результате атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара», — сказал Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, в результате обстрелов ВСУ получили повреждения объект инфраструктуры, пять частных домов и хозпостройка. Гладков отметил, что за сутки были уничтожены шесть автомобилей.

В Минобороны РФ не комментировали информацию губернатора Белгородской области об атаках противника.

Как ВСУ атакуют дома мирных жителей в Запорожской области

Под огнем ВСУ оказалась Запорожская область, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ целенаправленно атаковали гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

«Зарегистрировано не менее 10 фактов целенаправленных атак. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Три человека получили ранения, один из них скончался — молодой мужчина 1990 года рождения. Также пострадал мужчина 1961 года рождения, получивший ранения возле своего дома. Он находится в хирургическом отделении, врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное», — написал Балицкий.

Он подчеркнул, что аварийные бригады продолжают восстанавливать поврежденное электро- и газоснабжение в Каменке-Днепровской.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Херсонская область подверглась масштабным обстрелам ВСУ за прошедшие сутки

Масштабной атаке ВСУ за прошедшие сутки подверглась Херсонская область, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, был ранен один человек.

«В Каховке в результате обстрела административного здания пострадала 78-летняя женщина. Она госпитализирована в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями предплечья», — написал глава региона.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Сальдо уточнил, что в селе Тарасовка в результате обстрела сгорел легковой автомобиль. Кроме того, были повреждены дома и трактор в Великих Копанях, Подо-Калиновке и Тарасовке. Погибших и пострадавших нет, сообщил он. По словам Сальдо, в селе Константиновка получили повреждения жилой дом и легковой автомобиль.

Губернатор также подчеркнул, что в полном объеме было восстановлено электроснабжение более 100 населенных пунктов шести округов, нарушенное в результате удара ВСУ накануне.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ФСБ предотвратила поджоги поездов на Кубани по заданию украинских спецслужб

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили поджоги поездов на железной дороге, готовившиеся по заданию украинских спецслужб, говорится в материалах ведомства. Уточняется, что был задержан мужчина, который намеревался совершить преступление по указанию спецслужб Украины.

«В машине лежит канистра с бензином, перемешанным с маслом, монтировка, два молотка и сменная одежда. Он [представитель украинских спецслужб] мне сказал это взять, чтобы вскрывать тягачи поездов, забегать туда и поджигать», — пояснил задержанный.

Читайте также:

«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы

«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада

Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу