ПВО сбила беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о гибели мирного жителя в результате атак ВСУ. По его данным, двое других граждан получили ранения и доставлены в больницу.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за сутки в результате ударов ВСУ по региону погибли два человека и семь получили ранения. По его информации, украинские военные совершили 10 атак, от которых пострадали Бердянск, а также Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа.

Тем временем в Херсонской области в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по больнице в городе Алешки было повреждено здание пищеблока. Нападение совершили в обеденное время. Глава города Руслан Хоменко подчеркнул, что больница стала оазисом для людей, не успевших эвакуироваться.