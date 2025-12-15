ПВО пресекла попытку массовой атаки ВСУ на Брянскую область Минобороны РФ: ПВО сбила 10 украинских БПЛА над Брянской областью за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что жителям поселка Афипский в Краснодарском крае, пострадавшим в результате атаки беспилотника, будет оказана материальная помощь. Как сообщили в оперативном штабе региона, размер выплаты составит 15 тыс. рублей. В настоящее время идет сбор необходимых документов для оформления данной поддержки. Всего в поселке повреждения получили 17 жилых домов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о новой атаке беспилотников на Москву. Средства противовоздушной обороны сбили один дрон на подлете к городу. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.