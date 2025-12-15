ПВО пресекла попытку массовой атаки ВСУ на Брянскую область

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.
С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что жителям поселка Афипский в Краснодарском крае, пострадавшим в результате атаки беспилотника, будет оказана материальная помощь. Как сообщили в оперативном штабе региона, размер выплаты составит 15 тыс. рублей. В настоящее время идет сбор необходимых документов для оформления данной поддержки. Всего в поселке повреждения получили 17 жилых домов.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о новой атаке беспилотников на Москву. Средства противовоздушной обороны сбили один дрон на подлете к городу. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.