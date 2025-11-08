Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу

Бывший наставник и экс-советник Эммануэля Макрона Ален Минк публично назвал главу Франции «нарциссом» и указал на его политические ошибки, которые могут привести к победе ультраправых на президентских выборах в 2027 году. Политик уверен: французский лидер после ухода с поста оставит республику в гораздо худшем состоянии, чем она была до него. Почему от президента отворачиваются даже союзники и может ли «казус Макрона» повториться в других странах ЕС — в материале NEWS.ru.

За что Минк раскритиковал Макрона

Минк в интервью изданию Politico назвал Макрона худшим президентом за всю историю Франции и обвинил его в нарциссизме. По мнению политика, неверные решения главы государства будут дорого стоить Пятой республике.

«Макрон оставляет страну в гораздо худшем состоянии, чем она была, когда он пришел к власти... Он оставляет политический ландшафт, возможно, навсегда нестабильным во Франции. Это непростительно», — подчеркнул он.

В прошлом Минк служил советником премьер-министра Франции Эдуара Балладюра в годы президентства Франсуа Миттерана, а также работал в администрации Николя Саркози. При этом он известен как один из ярых сторонников радикальной евроинтеграции.

Политолог и историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru назвал Минка «обычной европейской жабой», связанной с транснациональными корпорациями.

«Его неправильно называть наставником Макрона, скорее здесь подошло бы слово „куратор“. В 2017 году он поддержал нынешнего президента Франции потому, что последний является сторонником „европейского строительства с отказом от суверенитета“», — подчеркнул эксперт.

Доктор исторических наук профессор МГИМО МИД России Евгения Обичкина пояснила NEWS.ru, что интерес здесь вызывает даже не «наставничество» Минка, а близость его убеждений с позицией Макрона. И тот и другой, по мнению эксперта, имеют идентичное отношение к политическим процессам во Франции. Критические же высказывания Минка в адрес главы Франции Обичкина связывает с глубоким политическим кризисом в республике.

«И все политические заявления, политические перестановки — производные от этого кризиса», — подчеркнула она.

Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Что стоит за заявлениями Минка

Весной 2027 года во Франции пройдут очередные президентские выборы. Апрельский опрос компании Toluna Harris Interactive показал, что, предварительно, фаворитом на них считается кандидат от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла — за него готовы отдать голоса до 36% избирателей. Ожидается, что политик будет участвовать в голосовании вместо лидера «Нацобъединения» Марин Ле Пен, которой запрещено выдвигать свою кандидатуру по решению суда из-за уголовного дела о растрате.

Якорь считает, что именно растущая популярность ультраправых во Франции — главный повод для беспокойства политиков вроде Минка.

«Франция действительно пребывает в кризисе, поэтому победа Ле Пен, несмотря на систематическое давление на нее и ее партию, весьма возможна. Это будет значить, что республика станет менее подконтрольна европейской бюрократии», — предположил политолог.

Журналист-международник Валентин Вдовин, много лет проработавший во Франции, пояснил NEWS.ru, что Макрон и подобные ему «похабные мини-Наполеоны» уже перестали выполнять функции, возложенные на них «глубинным государством» ЕС, бюрократами и олигархами.

«Они не в состоянии противостоять ни правому консервативному крену, ни левому — в условный социализм. Минк ругает Макрона только за то, что он слишком слабый», — считает эксперт.

Почему случай Макрона не единичный

Впрочем, позиции евробюрократов могут ослабнуть не только в Пятой республике. По словам Якоря, разворот к консерватизму и национализму наметился и в других странах Европы.

«В Польше — Дональд Туск, в Венгрии — Виктор Орбан, в Словакии — Роберт Фицо. Но это все европейская периферия, а тут Франция — один из столпов ЕС. Перспектива наличия националистов во главе этого государства очень пугает евробюрократов, поскольку это может сильно поменять саму суть Евросоюза», — считает он.

Кир Стармер Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Вдовин в свою очередь приводит в пример Великобританию, где рейтинг популярности премьера Кира Стармера снизился до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, а также Германию — 71% местных жителей недоволен решениями канцлера Фридриха Мерца.

«Лидеры этих стран не в состоянии решить экономические вопросы и проблемы с миграцией. Население их, мягко говоря, ненавидит. Они пытаются показать силу в международных делах, поддерживая Украину в конфликте с Россией, но и тут терпят крах. И сейчас они все поголовно терпят унижения от Дональда Трампа, который им открыто хамит и оскорбляет. Люди это видят и перестают уважать своих лидеров. Они тотальные неудачники», — подчеркнул Вдовин.

Эксперт полагает, что дальнейший рост популярности ультраправых и ультралевых политиков в Европе при одновременном падении центристов приведет к тому, что в ЕС просто «откажутся от демократии в пользу неприкрытой диктатуры».

«Пойдут по румынскому и молдавскому пути — будут игнорировать волю народа. Сначала просто будут снимать неугодных кандидатов, а потом отменят выборы», — резюмировал Вдовин.

