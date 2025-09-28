Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории Рейтинг Стармера опустился до рекордно низкого уровня за всю историю соцопросов

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера снизился до рекордного уровня за все время проведения социальных опросов, сообщает Sky News со ссылкой на исследование компании Ipsos. Так, лишь 13% респондентов заявили, что довольны работой политика.

Еще 79% участников опроса подчеркнули, что результаты Стармера их не устраивают. Таким образом отрицательный рейтинг нынешнего британского премьера достиг значения минус 66 пунктов. Это больше, чем у любого другого главы местного правительства в истории опросов.

Предыдущий антирекорд премьера Риши Сунака в апреле 2024 года составлял минус 59 пунктов. Далее идут его однопартийцы Лиз Трасс в октябре 2022 года, Борис Джонсон в июне 2022 года, Тереза Мэй в июне 2019 года. Что касается рейтинга Лейбористской партии, то он выгляди ненамного лучше. Если бы выборы в парламент проходили сегодня, то ее поддержали бы всего 22% британцев.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с самым значительным внешнеторговым кризисом за всю свою современную историю. Экспорт страны уже девять кварталов подряд демонстрирует снижение в годовом выражении. По словам аналитиков, ситуация значительно ухудшилась при текущем премьер-министре.