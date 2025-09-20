«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 09:24

Великобритания переживает серьезный внешнеторговый кризис

РИА Новости: экспорт Великобритании снижается уже девять кварталов подряд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Великобритания столкнулась с самым значительным внешнеторговым кризисом за всю свою современную историю, передает РИА Новости, изучив открытые статистические данные. Экспорт страны уже девять кварталов подряд демонстрирует снижение в годовом выражении.

С 2014-го по первый квартал 2016 года наблюдалось аналогичное по продолжительности снижение экспорта на фоне кризиса в Евросоюзе. Однако среднегодовые темпы сокращения экспорта тогда не превышали 3%. В настоящее время они почти втрое выше и составляют около 9%.

Великобритания демонстрирует хронический внешнеторговый дефицит как минимум с начала XXI века. На протяжении всей своей новейшей истории страна импортирует товаров больше, чем экспортирует.

По данным издания, ситуация значительно ухудшилась при текущем премьер-министре Кире Стармере. Экспорт во втором квартале составил 89,21 млрд фунтов стерлингов, импорт — 155,48 млрд. Баланс внешней торговли ушел в минус на рекордные 66,3 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти морским путем упал на 934 тыс. баррелей в сутки до 3,18 млн баррелей за неделю до 14 сентября из-за атак дронов на порты в Балтийском море. Это самое значительное снижение с июля 2024 года. Четырехнедельный средний показатель вырос до 3,46 млн баррелей в сутки, но это связано с высокими показателями предыдущих недель.

Великобритания
экспорт
кризис
торговля
