17 сентября 2025 в 18:29

У России сократился экспорт нефти

Bloomberg: экспорт нефти из России упал после атаки БПЛА на порты Балтики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Морской экспорт нефти из России резко сократился за минувшую неделю на фоне атак дронов на порты Балтийского моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов. Недельный экспорт в период до 14 сентября снизился на 934 тыс. баррелей в сутки, опустившись до отметки 3,18 млн баррелей. Это самое значительное падение показателей с июля 2024 года.

Средний показатель за четыре недели незначительно увеличился — с 3,42 млн до 3,46 млн баррелей в сутки. Однако такой рост был обеспечен более высокими результатами предыдущих недель.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Ленинградскую область 17 беспилотными летательными аппаратами. Все они были уничтожены над территорией Кингисеппского района. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, при возгорании емкостей с топливом на нефтетерминале в Усть-Луге никто не пострадал. Для ликвидации пожара к порту был направлен специальный пожарный поезд. В его составе находилось более 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Недавно политолог Сергей Маркелов заявил, что Европа не вводит жесткие санкции против России, поскольку не сможет отказаться от российской нефти в ближайшие 10 лет. По его словам, европейцы не готовы к самостоятельным действиям в серьезной игре против России.

экономика
политика
БПЛА
нефть
поставки
