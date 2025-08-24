Раскрыто, на какой стадии тушение пожара в Усть-Луге

Пожарные потушили возгорание на нефтетерминале в порту Усть-Луга Ленинградской области, который загорелся после падения беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, на площадке начинаются восстановительные работы.

Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке, — отметил Дрозденко.

ВСУ атаковали Ленобласть в общей сложности 17 беспилотников. Все они были уничтожены над Кингисеппским районом. При пожаре огонь емкости с топливом на нефтетерминалы в Усть-Луге не пострадали, уточнил Дрозденко. Для тушения к порту отправили пожарный поезд. В составе более 183 тонн воды и пяти тонн пенообразователя. Помощь оказывают силы МЧС, угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет.

Накануне, 23 августа, ПВО в Санкт-Петербурге сбили дроны над Пушкинским и Красносельским районами. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.