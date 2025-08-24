Появились подробности о тушении порта в Ленобласти после атаки БПЛА

К загоревшемуся нефтетерминалу в районе порта Усть-Луга в Ленобласти отправили пожарный поезд, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). В составе более 183 тонн воды и пяти тонн пенообразователя. Помощь оказывают силы МЧС, угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет.

Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга направлен пожарный поезд ОЖД, — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали Ленобласть в общей сложности 17 беспилотников. Все они были уничтожены над Кингисеппским районом. При падении обломков дронов на нефтетерминале случился пожар. Огонь не затронул емкости с топливом, уточнил он. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне, 23 августа, ПВО в Санкт-Петербурге сбили дроны над Пушкинским и Красносельским районами. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.