Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 11:55

Появились подробности о тушении порта в Ленобласти после атаки БПЛА

Пожарный поезд выехал к загоревшемуся порту после атаки БПЛА на Ленобласть

Пожарный поезд Пожарный поезд Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

К загоревшемуся нефтетерминалу в районе порта Усть-Луга в Ленобласти отправили пожарный поезд, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). В составе более 183 тонн воды и пяти тонн пенообразователя. Помощь оказывают силы МЧС, угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет.

Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга направлен пожарный поезд ОЖД, — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали Ленобласть в общей сложности 17 беспилотников. Все они были уничтожены над Кингисеппским районом. При падении обломков дронов на нефтетерминале случился пожар. Огонь не затронул емкости с топливом, уточнил он. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне, 23 августа, ПВО в Санкт-Петербурге сбили дроны над Пушкинским и Красносельским районами. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.

поезда
пожары
атаки
БПЛА
Ленобласть
порты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы сворачивают
Лавров отреагировал на слова Макрона, сравнившего Россию с людоедом
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Лубянке
ВСУ в Днепропетровской области не сдержали прорыв ВС России
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.