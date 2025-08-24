Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Над Ленинградской областью сбили еще один беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник территорией Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, дрон ВСУ сбили около 10:05 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области, — подчеркнули в МО.

Ранее ПВО нейтрализовала 10 украинских БПЛА в районе ленинградского порта Усть-Луга. По словам главы региона Александра Дрозденко, падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала. Предварительно, никто не пострадал.

Всего в ночь на 24 августа силы ПВО ликвидировали 95 дронов ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись, помимо Ленобласти, еще 13 регионов страны — Крым, Татарстан, Брянская, Тверская, Калужская, Орловская, Тамбовская, Новгородская, Белгородская, Ростовская, Курская, Смоленская и Самарская области.

