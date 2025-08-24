Силы ПВО сбили 95 украинских дронов над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 августа сбили 95 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны, в том числе Крым и Татарстан.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, — подчеркнули в МО.

Помимо Крыма и Татарстана, дроны были ликвидированы над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Ростовскую, Курскую, Смоленскую, Самарскую и Ленинградскую области, резюмировали в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на регион был поврежден фасад многоквартирного дома, а в нескольких квартирах пострадало остекление. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. После завершения работы спецслужб специальная комиссия начнет проводить оценку нанесенного ущерба.

До этого стало известно, что в ночь на 24 августа средства ПВО сбили дрон ВСУ в непосредственной близости от Курской АЭС. В результате детонации боевой части БПЛА был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Среди персонала станции пострадавших нет.