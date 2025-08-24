Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 08:17

Силы ПВО сбили 95 украинских дронов над Россией за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 августа сбили 95 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны, в том числе Крым и Татарстан.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, — подчеркнули в МО.

Помимо Крыма и Татарстана, дроны были ликвидированы над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Ростовскую, Курскую, Смоленскую, Самарскую и Ленинградскую области, резюмировали в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на регион был поврежден фасад многоквартирного дома, а в нескольких квартирах пострадало остекление. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. После завершения работы спецслужб специальная комиссия начнет проводить оценку нанесенного ущерба.

До этого стало известно, что в ночь на 24 августа средства ПВО сбили дрон ВСУ в непосредственной близости от Курской АЭС. В результате детонации боевой части БПЛА был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Среди персонала станции пострадавших нет.

беспилотники
ВСУ
регионы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурат Гассиев победил американского боксера-громилу
Российские снайперы перешли на новую тактику из-за БПЛА
«Варварская атака»: в российском регионе ребенок получил ранение из-за ВСУ
Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта коронавируса
В Пулково описали обстановку в аэропорту на фоне массовой задержки рейсов
Лавочник начал торговать останками людей из-за лазеек в законах
Число атаковавших Ленобласть БПЛА возросло до 16
Названы самые популярные у россиян направления туризма этим летом
Готовим лечо с кабачками: простой рецепт идеальной закуски на зиму
«Не будет мира без России»: в Германии призвали ЕС к ответственному шагу
В одной стране СНГ заметили курс на популяризацию нацизма
Названы главные симптомы штамма коронавируса «стратус»
Немец вступил в ВСУ и «закончил в земле»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах
Названа причина, почему Зеленский не пойдет на мир с Россией
Украинские мошенники начали шантажировать россиян с помощью нейросетей
Аэропорты Самары и Тамбова вернулись к обслуживанию авиарейсов
В Японии раскрыли количество сброшенной с «Фукусимы» в океан воды
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 августа: инфографика
Появились подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.