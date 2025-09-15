Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:08

Политолог рассказал, почему ЕС не вводит жесткие санкции против России

Политолог Маркелов: европейцы не готовы отказаться от российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа не вводит жесткие санкции против России, потому что не сможет отказаться от российской нефти в ближайшие 10 лет, заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», европейцы не готовы быть самостоятельными в серьезной игре против России, а после 2030 года стоит ожидать изменений политической конъюнктуры.

На то, что надо, в Европе санкции не наложены, их вообще никогда не наложат на то, что надо. При этом в ближайшие 5–10 лет ЕС не откажется от энергоресурсов РФ. После 2030 года изменится политическая конъюнктура, и Европа не примет решения об отказе от российских энергоресурсов, — заключил Маркелов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России, если все страны НАТО присоединятся к его инициативе и откажутся от закупок российской нефти. Он считает, что это может помочь в урегулировании украинского конфликта.

Россия
США
Евросоюз
нефть
