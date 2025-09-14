Трампа заподозрили в умышленном «разводе» союзников из-за санкций против РФ WP: Трамп требует от НАТО отказаться от российской нефти для отсрочки санкций

Президент США Дональд Трамп может использовать свой призыв к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти как стратегию для затягивания введения новых санкций против РФ, пишет The Washington Post. Идея, предложенная американским лидером, вряд ли найдет поддержку у большинства участников Альянса, состоящего из 32 стран, говорится в публикации.

Некоторые сторонники резких действий против РФ как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа воспринимается ими как тактика, позволяющая ему избегать шагов против РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп выразил готовность ввести жесткие санкции против России. По его словам, это произойдет, если все страны НАТО согласятся на его инициативу и прекратят покупать российскую нефть. Американский президент также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% для Альянса. Он считает, что это может помочь в урегулировании украинского конфликта.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что страны НАТО не откажутся от закупок российской нефти, так как она отличается высоким качеством и дешевле американской. Он подчеркнул, что США не спешат вводить дополнительные санкции против России из-за позиции Европы.