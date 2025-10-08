Макрона ненавидят все: почему во Франции требуют отставки президента

8 октября парламент Франции отклонил предложение об отставке президента Эммануэля Макрона. За импичмент главы Пятой республики ранее выступили более 100 депутатов. Они обвинили французского лидера в предательстве народа и неспособности вывести страну из политического кризиса. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что хаос в республике пошатнет позиции Макрона на международной арене. Почему французы ненавидят президента, как он пытается удержаться у власти — в материале NEWS.ru.

Кто хотел объявить импичмент президенту Франции Макрону

К отставке Макрона первой призвала левая партия «Непокорившаяся Франция». Она направила в парламент резолюцию, которую подписали 104 депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов французского Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.

Однако бюро Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата парламента) на заседании 8 октября отклонило предложение об импичменте. Мнения депутатов разделились: левые проголосовали за, к ним присоединились зеленые и социалисты. Макронисты выступили против отставки, в то время как депутаты «Национального объединения» воздержались.

Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с NEWS.ru отметил, что процедура отрешения от власти во Франции очень сложна, чтобы ее реализовать на практике. По словам эксперта, Макрону помогло то, что он не совершал никаких антиконституционных действий.

«Он непопулярен, его многие ненавидят и считают виновником всех бед. Но это не причина для его отставки», — подчеркнул эксперт.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему президента Макрона не любят во Франции

В сентябре 2025 года рейтинг одобрения деятельности Макрона во Франции упал до рекордно низкого уровня. По итогам опроса Французского института общественного мнения, он составил лишь 19%. Это на 5% меньше, чем было в августе. 81% респондентов негативно высказались о работе президента.

Среди других претензий к лидеру Пятой республики — огромный разрыв между французскими элитами и обществом, а также полное игнорирование требований населения. Так, в 2018 году в Париже жестко разогнали демонстрации «желтых жилетов» против идеи Макрона о повышении налога на углеродное и дизельное топливо. Несмотря на резонанс, который вызвала инициатива, она была одобрена.

Власти отреагировали аналогичным образом на протесты фермеров в 2024 году. Аграрии выступили против импорта зарубежной сельхозпродукции в ущерб той, что производится внутри страны, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости топлива и роста финансовой нагрузки. Однако требования демонстрантов так и не нашли отклика у руководства страны.

По словам Федорова, финансовое положение Франции в последние годы стабильно ухудшается.

«Каждую секунду французский внутренний долг увеличивается на €5000. Он суммарно составляет примерно 114% ВВП. Дальше жить с дефицитными бюджетами и в долг страна уже не может», — подчеркнул он.

Политтехнолог Александр Антошин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Макрон пытается сместить внимание народа с внутриполитической и экономической нестабильности во Франции на ее внешнюю политику. Он хочет показать, что страна была и остается великой державой.

«Но у французского населения по этому поводу возникает логичный вопрос: а хватит ли Франции денег на такой статус?» — заметил эксперт.

Себастьян Лекорню Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Может ли президент Франции Макрон уйти в отставку

Позиции Макрона пошатнулись не только из-за экономического кризиса, но и на фоне политической нестабильности в стране. 6 октября ушел в отставку очередной премьер-министр Франции — Себастьян Лекорню, который пробыл на этом посту всего 27 дней. Он покинул должность уже через несколько часов после объявления нового состава кабинета министров, который раскритиковали как сторонники Макрона, так и оппозиция. Это уже пятая отставка главы правительства за последние два года.

Антошин отметил, что избежавший импичмента Макрон и дальше будет решать проблемы с французским электоратом за счет внешней политики.

«В тот момент, когда США уходят из Европы, а Дональд Трамп дистанцируется от НАТО, Макрон постарается занять лучшую позицию. Любая общеевропейская армия будет создаваться на базе Франции за счет того, что у французов крупнейшие и сильнейшие вооруженные силы в ЕС», — пояснил эксперт.

При этом Федоров отметил, что внутриполитический хаос во Франции негативно отразится на позициях Макрона на внешней арене.

«Он всегда позиционировал себя как военно-политический лидер Европы, предлагающий инициативы по европейской самостоятельности. Быть европейским лидером, когда у тебя в стране творятся такие дела, сложно», — сказал политолог.

По мнению Федорова, чтобы продержаться на посту президента до 2027 года, Макрон не только будет активно вмешиваться в украинский конфликт, но и попытается противостоять Китаю, а возможно, и нынешней администрации США. При этом его курс в отношении России, скорее всего, останется прежним.

«Антироссийский курс поддерживает не только Макрон, но и многие другие французские политики. Те, кто выступал за смягчение позиции в отношении Москвы, ушли в тень и пока не рискуют высказывать противоположные официальному курсу идеи», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Франция объединяется против Макрона. Когда и чем закончится его правление

«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке

Тайна белого пакетика: что «кокаинист» Макрон привез нюхачу Зеленскому