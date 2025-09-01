День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:00

Франция объединяется против Макрона. Когда и чем закончится его правление

Эммануэль Макрон в представлении ИИ Эммануэль Макрон в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона в очередной раз оказались слишком невысокими. Его подданные винят главу государства в ухудшении социально-экономического положения страны и называют внешнеполитический курс провальным. Чем для французов закончится президентство Макрона — в материале NEWS.ru.

Почему во Франции не доверяют Макрону

Согласно опросу, проведенному в конце августа социологической компании Elabe, 67% французов хотят, чтобы Макрон досрочно ушел в отставку с поста президента страны. По данным Французского института общественного мнения (IFOP), лишь 24% французов одобряют деятельность Эммануэля в качестве главы государства.

«Самая главная и глубокая причина падения рейтингов французского президента связана с тем, что он предает национальные интересы Франции», — рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Макрон фактические «продает» Францию. «Это видно как во внутренней, так и во внешней политике. Промышленность и экономика не развиваются, соответственно, усугубляя социальные проблемы», — отметил эксперт, указывая, что глава республики «слишком увлечен украинским кризисом» и направляет туда все свое внимание.

По мнению Перенджиева, это связано не только с вложением Парижем туда денег, но и с гибелью военнослужащих французской армии, которых Макрон посылает на Украину.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Неоднократно поступала информация, что уничтожены не просто французские наемники, а именно действующие военнослужащие. Получается, что президент не усиливает мощь Франции, а фактически ее ослабляет, все больше и больше вовлекая страну и армию в конфликт на Украине», — рассказывает Перенджиев.

Что думают о Макроне простые французы

Комментируя политику Макрона, пользователи Сети не стесняются в выражениях. Французов особенно возмутило его «милитаристское» интервью каналу TF1-LCI (полностью опубликовано в YouTube), в котором он назвал Россию «хищником» и «людоедом» у ворот Европы.

Достается Макрону от интернет-пользователей как за экономическую яму, в которую попала Франция, так и за его украинскую политику.

«Этот президент привел страну к политическому, социальному и экономическому банкротству, национальный долг увеличился на треть и прибавил 1,2 триллиона евро — это результат его подарков миллионерам-олигархам и миллиардов, отданных Украине. Ненависть к Макрону за тот вред, что он нам причиняет, не имеет никакого отношения к России. Он отдает свое тело и душу Киеву, но для Франции у него нет ничего», — пишут пользователи Сети.

Большинство комментаторов резко не согласны с линией Макрона по отношению к российско-украинскому конфликту. «Французы, руководствуясь здравым смыслом, не боятся России и поэтому не хотят, чтобы Франция усиливала свой милитаризм. Вопрос в том, почему или для кого Макрон стремится к этой эскалации?» — пишет пользователь Андре Бастен.

Другие призывают главу государства по доброй воле оставить пост президента, пока не стало слишком поздно. «Нам нужен Нюрнберг для французского политического класса», — заявил один из комментаторов интервью Макрона.

Протесты в Париже Протесты в Париже Фото: Chen Yichen/Xinhua/Global Look Press

Как французы называют Макрона

Непопулярного лидера во Франции теперь часто называют «напудренным пуделем, который дружит с Зеленским», а его жену Брижит — не иначе как Жан-Мишель. Именно так, по версии американской журналистки Кэндис Оуэнс, в действительности зовут первую леди Франции, которая якобы поменяла пол и присвоила личность своего брата.

«Он такой загорелый, ему очень понравился отпуск с Жан-Мишель на наши деньги», — язвительно отмечает некая Лилиан Виве в соцсетях.

«Результатом политики Макрона станет очередное избиение, которому он подвергнется, когда вернется домой… Жан-Мишель собирается дать ему сильную пощечину!» — пишут пользователи Сети, вспоминая знаменитое видео, когда Брижит Макрон на глазах у журналистов ударила президента Франции по лицу во время визита во Вьетнам.

К чему приведет политика Макрона

По мнению Перенджиева, политика Макрона сильно бьет по Франции и может привести к мятежу. «Социально-экономическое состояние постоянно ухудшается, кризисы, уход от проблем, повышение уровня преступности в самой Франции. Французы все меньше и меньше видят возможность искать защиту своих прав и свобод именно у государства, а это важный аспект», — считает эксперт.

Он напомнил, что народ Франции имеет богатый опыт свержения глав государства. «Сейчас такого, надеюсь, не будет, но все это может привести и к революционным выступлениям, если Макрон будет держаться за власть и проводить ту же политику, которая ведет к ухудшению ситуации как внутри страны, так и вокруг нее. Все это может привести к серьезным народным выступлениям с требованием не только отставки правительства, но и самого Макрона», — считает Перенджиев.

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Против французского президента уже объединились и левые, и правые партии. 10 сентября должна начаться организованная профсоюзами и левыми масштабная забастовка, в которой могут принять участие более миллиона человек, что фактически парализует экономическую жизнь в стране.

В конце августа лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла призвал к отставке Макрона.

«Франция „зашла в демократический тупик“, Я хочу протянуть руку „сиротам“ правых сил — политикам, которые еще не растворились в макронизме», — сказал Барделла, призвав к объединению правых сил, выступающих против линии главы государства.

