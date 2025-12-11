Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 02:00

Ограничения в работе частично парализовали аэропорт Шереметьево

Ограничения в работе аэропорта Шереметьево вызвали задержку десятков рейсов

Люди в зале ожидания международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево сложилась напряженная ситуация с графиком полетов, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Причиной массовых задержек стали введенные Росавиацией временные ограничения.

К 00:35 по мск перенесены вылеты 18 рейсов. Прибытие еще пяти лайнеров ожидается с опозданием. Другой информации о задержках не поступало.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Инициированные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения затронут все рейсы, запланированные к прибытию и вылету из международного аэропорта.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над территорией столицы был уничтожен беспилотный летательный аппарат. По его словам, воздушную цель ликвидировали силы противовоздушной обороны Министерства обороны России. Подробности о возможных последствиях пока не озвучивались и на данный момент уточняются.

Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали и в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Он пояснил, что эти меры принимаются для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации.

