11 декабря 2025 в 02:16

Трамп посоветовал Зеленскому сменить точку зрения

Трамп: Зеленский должен смотреть на конфликт с Россией реалистично

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте с Россией, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В ходе брифинга для прессы республиканец посоветовал ему сменить точку зрения.

Я думаю, ему нужно быть реалистом, сказал Трамп журналистам.

Ранее сообщалось, что Украина направила официальный ответ на американский проект плана по урегулированию кризиса администрации американского президента. Киев передал Вашингтону переработанную версию документа.

До этого стало известно, что недавнее интервью Трампа, в котором он призвал провести выборы на Украине, спутало карты Зеленскому. Он пересмотрел свою риторику и начал публично «переобуваться» в вопросах Крыма и НАТО. По мнению политобозревателя Владимира Скачко, украинский политик осознал реальную угрозу смещения, поскольку в честных выборах ему не победить.

Как заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности, Украина якобы готова к проведению всеобщих выборов, но при соблюдении определенных условий. Основными требованиями стали обеспечение гарантий безопасности в ходе голосования и присутствие иностранных наблюдателей на передовой.

