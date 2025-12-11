«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров Мирошник: Киев выдвигает неприемлемые для Москвы условия ради срыва переговоров

Киев намеренно выдвигает неприемлемые для Москвы условия ради срыва переговорного процесса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник газете «Известия». Дипломат считает, что Украина стремится максимально изменить условия, предложенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф […]. И, по сути дела, стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение ее в срыве переговоров, — отметил Мирошник.

Заявление российского дипломата прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможном мирном урегулировании конфликта на Украине. До этого стало известно, что Киев направил официальный ответ на американский проект плана по урегулированию кризиса администрации президента США. Согласно данным агентства Bloomberg, Украина передала США переработанную версию документа. Подробности отправленного ответа не уточняются, однако факт передачи подтвержден украинскими и американскими официальными лицами.

Ранее Трамп указал на существовании массовой коррупции на Украине. Он также выразил сомнения относительно демократического характера украинской политической системы в связи с длительным отсутствием выборов.