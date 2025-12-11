Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фигурант дела о хищениях в Курской области рассказал, куда ушли деньги

Бухгалтер Башмаков: деньги на курские фортификации ушли на зарплаты и технику

Судейский молоток Судейский молоток Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В ходе судебного процесса о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в Курской области, бухгалтер компании-подрядчика ООО КТК «Сервис» Юрий Башмаков заявил, что средства использовались по целевому назначению, передает РИА Новости. Он вел учет поступлений и подчеркнул, что деньги направлялись строго на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Теткино.

По его словам, средства шли на закупку спецтехники, тетраэдров, оргтехники, оплату работ и зарплаты. Распределением денег занимался директор компании.

Была оплата за спецтехнику. <…> Насколько я знаю, на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Теткино. <…> Деньги расходовались в разрезе строительства фортификационных сооружений. <…> Просто так перевод не делается, нужен счет. <…> Если оплата идет за тетраэдры, куда их можно деть? — заявил на слушании Башмаков.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель экс-губернатора Курской области Алексей Дедов мог курировать строительство приграничных укреплений. Как заявил сотрудник пограничного управления ФСБ России региона в ходе судебного заседания, в задачи региональной корпорации развития входило возведение около 35 взводных опорных пунктов для пограничников, но работы не были завершены.

