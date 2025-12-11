Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 02:06

США допустили «серьезную эскалацию» с Венесуэлой одним действием

Bloomberg: американские военные задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Судно, по данным СМИ, включено в санкционные списки США.

Авторы издания обратили внимание, что данный шаг представляет собой «серьезную эскалацию» напряженности между Соединенными Штатами и Боливарианской Республикой. Задержание танкера может создать дополнительные сложности для экспорта венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики могут отказаться от сотрудничества с Каракасом из-за опасения санкций.

В настоящее время в Карибском море размещена ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, сопровождаемая атомной подводной лодкой и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября американские военные потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, что привело к гибели более 80 человек. Президент США Дональд Трамп 27 ноября заявил о готовности Вашингтона начать борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы «на суше», однако не предоставил конкретных деталей возможных операций.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что Москва стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает Трампа отказаться от эскалации, ведущей к открытому столкновению. Он отметил, что в России воспринимают ситуацию в Венесуэле с большой тревогой.

