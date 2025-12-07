ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:22

МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы

Рябков: Россия призвала Трампа к отказу от эскалации в Венесуэле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москва стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает президента США Дональда Трампа отказаться от эскалации, ведущей к открытому столкновению, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что в России воспринимают ситуацию в Венесуэле с большой тревогой.

Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это «товарный знак» администрации Трампа, — добавил Рябков.

Отношения между Москвой и Каракасом вышли на новый уровень после заключения договора о стратегическом партнерстве. Рябков подчеркнул, что в «час испытаний» солидарность России с венесуэльским народом остается незыблемой, а взаимная поддержка стран на глобальных площадках будет только усиливаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход администрации Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной.

США
Россия
Венесуэла
Сергей Рябков
