Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ

Около 50 туристов из России, среди которых 12 несовершеннолетних, застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, это произошло после отмены рейса авиакомпании Air Arabia. Россияне не могут вылететь из Дубая в Москву уже более суток.

Как уточнил канал, отправка рейса планировалась еще вечером 21 ноября, но он был отменен. Новый вылет запланировали через два часа, уже из аэропорта в Шардже. Однако вскоре второй рейс также отменили.

На ночь туристам предоставили номера в отеле Sea Point. При этом ситуация с рейсом до сих пор не прояснилась. В настоящее время россияне с детьми находятся в отеле Al Hayat в Шардже.

Ранее появилась информация, что более 300 пассажиров уже несколько часов ждут свой багаж в московском аэропорту Домодедово, поскольку как минимум три рейса прилетели в столицу без чемоданов. Люди почти четыре часа вынуждены стоять в очереди, чтобы написать заявление.

До этого летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае. Из-за плохих метеоусловий лайнер сделал 12 кругов над Персидским заливом. В итоге воздушное судно смогло благополучно приземлиться.