05 декабря 2025 в 12:27

Самолет из Москвы в Дубай экстренно сел в Баку из-за пассажира

Рейс Москва — Дубай совершил посадку в Баку из-за ухудшения здоровья пассажира

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Москвы в Дубай, совершил экстренную посадку в Баку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гейдар Алиев. Лайнер Boeing 737 благополучно приземлился в 05:30 по местному времени (04:30 мск), где заболевшему незамедлительно оказали первую помощь.

Пассажиру незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры, — сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria. Пассажиры утверждают, что на протяжении 12 часов их держали в неведении, постоянно перенося время рейса.

До этого следовавший из Москвы в Таиланд самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. На борту лайнера находилось 425 человек, все они благополучно приземлились в Домодедово.

