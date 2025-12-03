Летевший из Москвы в Пхукет самолет аварийно приземлился в Домодедово Росавиация: самолет Москва — Пхукет сел в Домодедово из-за поломки двигателя

Следовавший из Москвы в Таиланд самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, на борту лайнера находилось 425 человек, все они благополучно приземлились в Домодедово.

Рейс на популярный курорт Пхукет был прерван спустя некоторое время после вылета. Предварительно, командир воздушного судна принял решение о возвращении в связи с технической неисправностью одного из двигателей. Экипаж действовал строго по инструкциям, обеспечив безопасность пассажиров и членов экипажа.

Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент, — написал Кореняко.

По данным ТАСС, экипаж доложил о возгорании в левом двигателе. Пламя потушили до возврата в аэропорт. Расследованием случившегося и установлением точных причин теперь займется Центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации. Подробности станут известны после проведения всех необходимых экспертиз и анализа данных бортовых самописцев.

