03 декабря 2025 в 23:24

Летевший из Москвы в Пхукет самолет аварийно приземлился в Домодедово

Росавиация: самолет Москва — Пхукет сел в Домодедово из-за поломки двигателя

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следовавший из Москвы в Таиланд самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, на борту лайнера находилось 425 человек, все они благополучно приземлились в Домодедово.

Рейс на популярный курорт Пхукет был прерван спустя некоторое время после вылета. Предварительно, командир воздушного судна принял решение о возвращении в связи с технической неисправностью одного из двигателей. Экипаж действовал строго по инструкциям, обеспечив безопасность пассажиров и членов экипажа.

Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент, — написал Кореняко.

По данным ТАСС, экипаж доложил о возгорании в левом двигателе. Пламя потушили до возврата в аэропорт. Расследованием случившегося и установлением точных причин теперь займется Центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации. Подробности станут известны после проведения всех необходимых экспертиз и анализа данных бортовых самописцев.

Ранее появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

