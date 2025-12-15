Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:54

Росавиация вновь ограничила работу Домодедово и Жуковского

Самолет в международном аэропорту Шереметьево Самолет в международном аэропорту Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский аэропорт Домодедово и подмосковный Жуковский временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать утром 15 декабря, около 09:50 мск.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу этих же аэропортов вводились 15 декабря около двух часов ночи. Воздушные гавани не работали почти час. Кореняко отметил, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 130 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Над Московским регионом удалось уничтожить 25 БПЛА, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что беспилотники повторно ударили по городу после ночной атаки.

аэропорты
Домодедово
Жуковский
Москва
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», подготовленный Метревели для России на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.