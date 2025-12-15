Росавиация вновь ограничила работу Домодедово и Жуковского

Московский аэропорт Домодедово и подмосковный Жуковский временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать утром 15 декабря, около 09:50 мск.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу этих же аэропортов вводились 15 декабря около двух часов ночи. Воздушные гавани не работали почти час. Кореняко отметил, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 130 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Над Московским регионом удалось уничтожить 25 БПЛА, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что беспилотники повторно ударили по городу после ночной атаки.